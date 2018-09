Les notes de France-Pays-Bas (2-1) : Pogba à la baguette, Mbappé la mobylette

Alphonse Areola : 5

J'ai aimé : Très vigilant sur les ballons en profondeur ou aérien, il a offert quelques respirations en fin de match.

Je n'ai pas aimé : Il est quand même fautif sur le but néerlandais avec une faute de mains (67e).

En bref… Un match frustrant.

Benjamin Pavard : 4

J'ai aimé : Des combinaisons intéressantes avec Mbappé en début de match et un retour autoritaire sur Depay (19e).

Je n'ai pas aimé : Mangé dans l'engagement et la vitesse par Babel sur l'égalisation néerlandaise, il fut une nouvelle fois trop tendre. Il doit se faire respecter face à un Babel qui n'est plus dans ses plus belles années. Il n'est pas loin, aussi, de concéder un penalty sur Wijnaldum (33e).

En bref… Il manque d'aplomb en défense et expose son poste à la concurrence.

Raphaël Varane : 6

J'ai aimé : Toujours très tranquille dans ses interventions, il diffuse toute sa sérénité à la défense tricolore. Jamais pris à défaut, il a régné dans les airs.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Un match sans histoire.

Samuel Umtiti : 6

J'ai aimé : Autoritaire avant la pause, il a très facilement éteint les Oranje dans l'engagement à l'image de son double tacle sur Depay puis Promes (37e). Souverain jusqu'à l'heure de jeu.

Je n'ai pas aimé : Pris dans son dos par Promes sur une perte de balle devant la surface tricolore (67e), il a perdu pied dans les vingt dernières minutes et son duel face à Depay (70e) a mis les Bleus dans de sales draps.

En bref… Une heure costaude et un léger trou noir.

Lucas Hernandez : 6

J'ai aimé : Le pitbull de la défense française avait des fourmis dans les jambes ce dimanche. Généreux, il s'est montré très incisif dans ses projections vers l'avant et a profité de sa complicité avec Griezmann pour porter le danger dans les 16 mètres adverses. Toujours aussi malin, il a très vite pris le dessus sur Promes. Sa sortie a ouvert les vannes sur son côté.

Je n'ai pas aimé : Son manque de précision dans le dernier geste.

En bref… Au four et au moulin.

Remplacé par Benjamin Mendy (62e) complètement absent sur l'égalisation néerlandaise. Ses carences défensives sont un handicap rédhibitoire s'il espère un jour reprendre le poste à son compte. Mais il est toujours aussi précis sur ses centres et a offert le but de la victoire à Giroud.

N'Golo Kanté : 6

J'ai aimé : De l'activité, de l'intelligence, des courses à répétition et une faculté à se trouver toujours là où il faut : Kanté a fait… du Kanté. Il a coincé les Néerlandais entre les lignes, notamment lors de cinquante premières minutes à haute intensité.

Je n'ai pas aimé : Il a semblé (un peu) tiré la langue quand les Pays-Bas ont pointé leur bout de leur nez et a eu un peu plus de mal à ressortir le ballon.

En bref… Propre. Efficace.

Paul Pogba : 7

J'ai aimé : C'est lui qui avait les clés du jeu aujourd'hui. Décalage court, transversales : Pogba a dirigé les opérations avec inspiration à l'image de son ouverture pour Mbappé dès le coup d'envoi ou son caviar pour Giroud (72e). Habile avec le ballon, il a initié un pressing haut et efficace.

Je n'ai pas aimé : Il a baissé d'intensité autour de l'heure de jeu.

En bref… La plaque tournante.

Paul Pogba (France) face aux Pays-BasGetty Images

Blaise Matuidi : 6

J'ai aimé : Intelligent pour offrir l'ouverture du score à Mbappé (14e), il a autant fait preuve de malice que de ténacité dans un premier acte presque parfait. Parfois à l'arraché mais tout le temps juste, il s'est démultiplié pour étouffer les Néerlandais sur leur sortie de balle.

Je n'ai pas aimé : Il a disparu des radars après la pause, une baisse de régime qui a ouvert la voie au réveil oranje.

En bref… Personne n'aurait pu imaginer qu'il s'adapte si bien à ce poste.

Kylian Mbappé : 7

J'ai aimé : Il a fait danser la défense néerlandaise sur son premier ballon pour donner le ton d'une soirée à vitesse grand V. Comme souvent, ce sont de ses pieds que jaillit la lumière. Des accélérations insensées dès le coup d'envoi et un but plein d'opportunisme (14e). Il a mobilisé entre deux et trois défenseurs sur ses prises de balle et libéré les espaces pour ses camarades.

Je n'ai pas aimé : Une seconde période un peu plus quelconque.

En bref… Le facteur x.

Kylian Mbappé avec l'équipe de France, 2018Getty Images

Antoine Griezmann : 6

J'ai aimé : Un centre précis pour Mbappé (10e), un caviar fantastique dans le dos de la défense pour Hernandez (21e) : dans son rôle de meneur, Griezmann a fait la pluie et le beau temps. Sa relation technique et sa complicité avec Mbappé éloignent les fantômes d'une quelconque concurrence malsaine pour le Ballon d'Or.

Je n'ai pas aimé : Il a perdu de son influence en seconde période.

En bref… Distributeur officiel de caviars.

Remplacé par Steven Nzonzi (80e).

Olivier Giroud : 5

J'ai aimé : Sa volée magnifique qui offre la victoire aux Bleus (75e). Sa seule inspiration du match mais elle vaut cher. Il semblait totalement perdu sur le terrain, ratait à peu près tout ce qu'il entreprenait. Quel mental d'acier !

Je n'ai pas aimé : Dans le jeu au sol, il a tendance à éteindre ce que les autres allument. En échec dans ses remises, il semble assez nettement en perte de confiance. Seul après une belle ouverture de Varane, il a mal négocié l'affaire et se voit sanctionner par les premiers sifflets du Stade de France. Souvent à contretemps, il a vécu un cauchemar… jusqu'à sa volée et est sorti sous les ovations.

En bref… Indestructible.

Remplacé par Ousmane Dembélé (89e).