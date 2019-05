Gareth Southgate a dévoilé lundi soir la liste des 23 joueurs qui seront du voyage à Guimaraes pour affronter les phases finales de la Ligue des Nations. Pour l'événement, le sélectionneur des Three Lions a décidé d'appeler Harry Kane, l'avant-centre et buteur de Tottenham, qui revient tout juste d'une blessure ligamentaire de la cheville gauche et qui se dit "prêt" à disputer la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, samedi soir à Madrid.

"Il y a eu des décisions difficiles à prendre et évidemment compliqués avec autant de joueurs impliqués en Ligue des champions, mais nous sommes vraiment excités par l'équipe et les joueurs qui la composent", s'est justifié Southgate.

"J'ai commencé à me sentir bien avec l'équipe à la fin de la semaine dernière. Il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent", avait déclaré Harry Kane, lundi, alors que l'attaquant n'a plus joué depuis le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, où il s'était blessé à la cheville gauche, le 9 avril dernier.

Trippier absent, Trent Alexander-Arnold et Kyle Walker présents

Le grand absent de cette liste se nomme Kieran Trippier. Le latéral de Tottenham de 28 ans laissera sa place à Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ou à Kyle Walker (Manchester City) pour l'occasion.

"Trippier a eu un grand impact et a disputé une brillante Coupe du Monde. Il été un membre très précieux de notre équipe et a une bonne attitude, une vraie passion de jouer pour l'Angleterre, mais Trent et Kyle ont terminé la saison en étant si forts", s'est justifié le sélectionneur national anglais.

La demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas est prévue le 6 juin prochain (20h45).

Les 23 anglais :

Gardiens de but : Jack Butland (Stoke), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton).

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City).

Milieux de terrain : Dele Alli (Tottenham), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Declan Rice (West Ham).