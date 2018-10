Ligue des Nations - Encore blessé, Bale quitte la sélection pour soigner ses adducteurs

Gareth Bale, la star galloise du Real Madrid, ne disputera pas le match de Ligue des Nations contre l'Eire mardi et a quitté dimanche sa sélection nationale pour soigner à Madrid une blessure aux adducteurs qui l'avait déjà privé du match amical contre l'Espagne jeudi. "Gareth Bale est retourné dans son club cet après-midi et ne fera pas le voyage à Dublin avec le reste de la sélection", a indiqué dimanche sur son compte Twitter l'équipe galloise.

Bale, âgé de 29 ans, avait aggravé sa blessure aux adducteurs lors du match de championnat d'Espagne contre Alavés la semaine dernière. Et dès jeudi soir, le sélectionneur gallois Ryan Giggs avait affirmé qu'il devrait faire "sans lui" mardi. Sans Bale, le pays de Galles a essuyé jeudi devant l'Espagne sa plus grosse défaite (4-1) depuis 2012, avant de retrouver à Dublin des adversaires qu'ils ont battus 4-1 début septembre avec un but de... Bale.