Ligue des Nations : L'Espagne s'impose en Angleterre (1-2)

L'Espagne est sortie vainqueur d'un match à rebondissements ce samedi face à l'Angleterre (1-2). Une rencontre longtemps animée, marquée par la grosse blessure de Luke Shaw au début de la seconde période, et où le duel tant attendu entre la promesse anglaise et le grand blessé ibère n'a pas déçu. Les joueurs de Gareth Southgate pourront regretter une prestation inégale, qui prouve à nouveau que la jeunesse de cette sélection est son plus grand défaut.

L'ancien joueur d'Aston Villa ne devait pas imaginer tel dénouement lorsque, dès la 11e minute, ses joueurs ont ouvert le score après un bref round d'observation. D'un mouvement impeccable et rapidement joué vers l'avant, les Anglais ont vu Marcus Rashford marquer sur un service parfait de Shaw, qui faisait son retour après 6 mois d'absence en équipe nationale (1-0, 11e). Southgate n'a pas, non plus, eu le temps de beaucoup savourer puisque Saul Niguez a égalisé dans la foulée (1-1, 13e).

Première défaite des Anglais à Wembley depuis 2007

Après ces deux minutes totalement folles, c'est la Roja de Luis Enrique qui a pris le contrôle de la partie. Pour son premier match à la tête des huitièmes de finaliste du Mondial, l'ancien coach de Barcelone a vu ses joueurs, critiqués depuis leur élimination face à la Russie pour leur possession stérile, continuer leur jeu de passes courtes avec cependant quelques longues balles vers l'avant qui annoncent, peut-être, un changement de visage du champion du monde 2010, où Aspas, Rodrigo et Nacho remplaçaient les "retraités" (Piqué, Iniesta) ou absents (Diego Costa).

L'emprise des Espagnols au milieu de terrain a été criante, avec un Saul Niguez précieux, un Busquets plutôt souverain, et un Thiago Alcantara excellent. C'est lui qui a offert le ballon du 2-1 à Rodrigo Moreno sur coup franc (1-2, 32e). Également fustigé en Russie pour ses performances décevantes, De Gea a réalisé un match impeccable, avec notamment une grosse intervention devant Lingard à la 35e minute.

Avant le match, Southgate avait souligné le manque de résultat de son équipe face aux "grandes" nations ces dernières années. Il n'a pas encore trouvé les réponses à ce complexe, même si l'atonie de ses joueurs en début de seconde période s'explique aussi par la sortie sur civière de Luke Shaw après un gros contact avec Carvajal (48e).

Mais les Espagnols ont manqué de précision (55e, 61e) et laissé des envies de retour à l'Angleterre. Les Three Lions n'ont pas montré les crocs assez tôt et ne sont jamais revenus. Ils concèdent ainsi leur première défaite à Wembley depuis 2007, après une série de 24 matches sans revers. Il leur faudra prendre leur revanche face à leur bourreau du Mondial, les Croates, pour se sauver dans le groupe 4. En attendant, c'est la Suisse, qui a atomisé l'Islande plus tôt, qui les attend mardi.