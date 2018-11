Ligue des nations : La Bundesliga, accélérateur de carrière pour les attaquants français ?

S’il y a bien un championnat européen qui réussit aux attaquants français, c’est la Bundesliga. Franck Ribéry, Kingsley Coman, Alassane Pléa, Sébastien Haller, Jean-Kévin Augustin, Anthony Modeste… ils sont nombreux à briller ou à avoir brillé récemment sur les terrains d'outre-Rhin. Ce qui leur permet parfois de s’ouvrir les portes de l’équipe de France.

Dernier cas en date, celui d’Alassane Pléa. Le joueur du Borussia M’Gladbach a été appelé pour la première fois lundi par Didier Deschamps, après le forfait d’Alexandre Lacazette, pour affronter les Pays-Bas en Ligue des nations, puis l’Uruguay en match amical. Mais alors comment la Bundesliga est-elle devenue un accélérateur de carrière pour les attaquants français ?

La Bundesliga aime les Français...

En 2016, le championnat allemand comptait seulement treize joueurs français. Sur l’exercice 2018-19, les chiffres ont presque doublé, il sont désormais 25. C’est presque autant qu’en Angleterre (30). Plus étonnant encore, le rapport, en deux ans, s’est inversé entre l’Allemagne et l’Espagne. Ils étaient 27 en Liga en 2016 et ne sont plus que… 18. La Bundesliga est-elle devenue plus prisée par les attaquants français ? Il est plus facile d’y briller qu’en Angleterre, où la concurrence est féroce et les effectifs beaucoup plus fournis, même si les exigences sont tout aussi élevées.

Mais si la Bundesliga va piocher en Ligue 1, c’est d'abord pour faire face à la fuite des talents vers... l'Angleterre. “La Bundesliga est de plus en plus vidée par la Premier League et les clubs doivent trouver d’autres options pour trouver des joueurs abordables, nous explique Florian Bogner, confrère d’Eurosport Allemagne. La Ligue 1 semble être une bonne source d’attaquants. Du point de vue de l’Allemagne, elle offre un vrai 'réservoir de talents' de joueurs de moins de 25 ans.”

Analyse confirmée par Anthony Tobelem, journaliste à Canal+ et ancien commentateur de la Bundesliga : “Le rapport qualité/prix est très intéressant pour les actionnaires des clubs allemands. Contrairement à la Ligue 1 et au PSG avec un Neymar par exemple, ils n’y a pas l’idée de développement marketing derrière. 25 millions pour Pléa qui met huit buts en onze matches, c’est rentable pour eux.”

Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt)Getty Images

… qui le lui rendent bien

Pour ces attaquants, la Bundesliga, c’est la certitude d’être confrontés à des équipes beaucoup moins défensives que dans d’autres championnats, comme la Ligue 1 : “C'est un championnat plus ouvert qu'en France. En France, on joue pour ne pas perdre. En Allemagne, on joue pour gagner”, témoignait Anthony Modeste auprès de RMC Sport en 2013, peu après son arrivée à Hoffenheim. De quoi laisser aux attaquants tout le loisir de s’exprimer. En France 2,64 buts par match sont marqués en moyenne contre 3,15 pour le championnat allemand.

Florian Bogner confirme que la Bundesliga est un championnat très attractif pour les attaquants français : “Les dix meilleurs clubs allemands peuvent offrir de meilleurs salaires que la plupart des clubs français. La course au titre en Bundesliga peut paraître aussi ‘terne’ qu’en France, mais entre six et huit équipes s’affrontent pour les places en Ligue des champions.” Le championnat allemand offre également, depuis la dernière réforme de l'UEFA, quatre places directement qualificatives en C1, contre deux garanties pour la Ligue 1.

Anthony Tobelem ajoute : “Sur le plan athlétique, la Bundesliga correspond à des attaquants français comme Pléa ou Haller. En dehors du Bayern Munich, où évoluent les défenseurs de la sélection, il n’y a pas de défenseur de ‘haut niveau’ en Allemagne. (...) Depuis près de dix ans, le football qui s’y joue est très ouvert. Les attaquants français ont compris que c’était un vrai tremplin. (...) Et jouer en Allemagne, c’est également très valorisant. L’ambiance dans les stades est superbe.”

Un atout pour l’équipe de France ?

La Bundesliga, argument de choc pour être sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps ? Paradoxalement, pas tant que ça. Certes, l’explosion de Corentin Tolisso au Bayern Munich a convaincu le sélectionneur de l’emmener en Russie pour la Coupe du monde 2018. Et Kingsley Coman, qui s’est imposé dans la même équipe au milieu des stars allemandes aurait, lui, aussi, sûrement pu prétendre à la convocation sans sa blessure. D’autant plus que l’ancien du Paris Saint-Germain a également su briller en Ligue des champions. Et pour DD, ce sont surtout les participations en Ligue des champions qui sont une garantie de la qualité des joueurs français.

Kingsley Coman (Bayern)Getty Images

L’image de la C1 est très importante pour celui qui a remporté la coupe aux grandes oreilles comme joueur avec l'OM (1993) et qui a perdu une finale comme entraîneur avec Monaco (2004). Il l’utilise tout simplement comme un ‘mètre-étalon’. Jouer au Bayern ou à Dortmund est une belle porte d’entrée, mais ce n’est pas suffisant.

Alassane Pléa a dû attendre d’être recruté en Allemagne pour connaître sa toute première convocation avec les Bleus. Et pourtant, l’ancien Niçois sortait d’une saison à 21 buts en 35 matches avec l’OGC Nice sur l’exercice 2017-18. Mais ce sont surtout les forfaits d’Anthony Martial et Alexandre Lacazette qui lui ont permis de figurer dans la liste. L’attaquant est très en forme pour le moment, mais il est peu probable que cette place en équipe de France se pérennise pour lui, compte tenu de la concurrence.

Sébastien Haller n’a lui pas encore connu cette chance malgré un début de saison très prolifique avec Francfort (huit buts en onze matches). Un certain Jean-Kevin Augustin s’y démarque également (56 matches, 20 buts), mais son comportement à Leipzig comme chez les Espoirs risque de lui fermer des portes dans un avenir proche. La Bundesliga est certes un argument mais qui, au final, ne pèse pas lourd dans les considérations de Didier Deschamps.