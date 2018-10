La France renverse l'Allemagne avec un doublé de Griezmann (2-1)

L'équipe de France aime se faire peur ces derniers temps. Après avoir déjà limité la casse dans les derniers instants face à l'Islande jeudi (2-2), les champions du monde ont montré deux visages ce mardi contre l'Allemagne, pour finalement s'imposer (2-1) grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Un beau cadeau pour Didier Deschamps, tout juste cinquantenaire, et qui voit son équipe se rapprocher d'un éventuel Final Four en Ligue des nations en juin prochain grâce à ce nouveau succès. Pour l'Allemagne en revanche, rien ne va plus avec ce deuxième revers consécutif qui pourrait condamner la Mannschaft à une relégation en Ligue B.

Après la prestation morne des "remplaçants" jeudi dernier, Didier Deschamps avait aligné sans surprise son équipe de champions du monde (à l'exception d'Umtiti, remplacé par Kimpembe). Mais force est de constater que cela n'a pas apporté plus de garanties à des Bleus qui ont encore manqué d'envie et d'agressivité derrière lors des 45 premières minutes où les changements de Joachim Löw (première titularisation pour Thilo Kehrer dans un 3-5-2) ont, eux, semblé transfigurer une Mannschaft souvent dominatrice mais en manque d'efficacité jusqu'alors.

Opération portes ouvertes à Saint-Denis

Gnabry et Sané ont porté des Allemands qui ont trouvé nombre d'espaces, de toutes parts, et joué les contre-attaques presque à la perfection, pour se créer une ribambelle d'occasions (6e, 20e, 30e). Sans un Hugo Lloris auteur de plusieurs parades salvatrices (11e, 19e, 24e), l'Allemagne aurait pu consolider une avance prise très tôt dans la rencontre, sur un penalty transformé par Toni Kroos (1-0, 14e), après une main de Kimpembe qui vit décidément une période compliquée.

Mais cette équipe de France est redoutable d'efficacité et elle est revenue des vestiaires avec un 4-3-3 qui a rééquilibré le milieu de terrain tricolore, beaucoup plus efficace dans son pressing. Lucas Hernandez, seul Français à ne pas avoir coulé défensivement dans le premier acte, a validé sa bonne prestation d'un centre fort pour Antoine Griezmann au premier poteau, qui reprenait parfaitement de la tête (1-1, 62e) pour trouver le petit filet opposé de Manuel Neuer, impuissant. Les coéquipiers de Joshua Kimmich, eux, ont bien moins exploité leurs situations de contre, avant que Mbappé, dont les courses folles ont encore mis en difficulté la charnière allemande, ne lance astucieusement Matuidi dans la surface à la 80e minute.

Les Bleus bien lancés vers le Final Four, l'Allemagne presque reléguée

Hummels a voulu intervenir mais son tacle a donné un penalty généreux à la France. Comme en demi-finale de l'Euro en 2016, Griezmann n'a pas tremblé face à Neuer dans l'exercice (2-1), et donné un avantage décisif aux locaux, qui enregistrent leur onzième succès de l'année 2018 (pour une seule défaite sur 16 matches joués). Grâce à cette deuxième victoire en Ligue des nations, les Bleus se donnent de l'air face aux Pays-Bas en tête du groupe 1.

Avec quatre points d'avance, ils n'auront besoin que d'un nul face aux Oranje pour s'offrir une place au Final Four. L'Allemagne, qui n'avait jamais autant perdu sur une année civile (six défaites), s'enfonce un peu plus dans la crise, et est désormais dos au mur. Avec deux points de retard sur les Bataves, les Allemands devront espérer une victoire de la France avant de battre eux-même les Néerlandais le 19 novembre prochain pour sauver leur peau en Ligue A.