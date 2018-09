Ligue des Nations - La Suisse démarre fort et surclasse l'Islande 6-0

La Suisse a surclassé (6-0) à domicile une faible équipe d'Islande samedi lors de son premier match de la Ligue des nations (Ligue A, groupe 2). Dans un Kybunpark de St-Gall (nord) pas tout à fait rempli (14900 spectateurs), l'équipe de Vladimir Petkovic a vite viré en tête, Zuber ouvrant le score dès la 13e minute sur un beau tir sans élan dans la lucarne de Haldorsson (1-0). Dix minutes plus tard, le même Haldorsson ne pouvait que repousser un coup franc exécuté par Shaqiri et Zakaria n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 23e).

La Nati, éliminée en 8e de finale par la Suède (1-0) lors du Mondial-2018 en Russie, a entamé sa mue depuis lors.Petkovic a en effet décidé de rajeunir son effectif et le défenseur latéral des Young Boys de Berne, Kevin Mbabu, a connu samedi sa première sélection à la place de Stephan Lichsteiner, qui ne figurait même pas sur la feuille de match.

L'Islande dépassée

L'attaquant de Bâle, Albian Ajeti, qui faisait lui aussi ses grands débuts internationaux, s'en souviendra, auteur du 5e but des Suisses à la 72e minute, face à des Islandais dépassés et bien loin de ce qu'ils avaient montré en Russie, avec notamment un nul (1-1) face à l'Argentine.

Avant cela, Bjarnason, ancien milieu de terrain du FC Bâle et désormais à Aston Villa, avait détourné de la tête dans son propre but un coup franc de Shaqiri (53e), avant que Seferovic ne marque le 4e but à la 66e minute. Mehmedi a encore alourdi la marque à la 83e minute (6-0).

La Suisse, qui rencontre l'Angleterre mardi à Leicester en match amical, disputera sa 2e rencontre de Ligue des nations le 12 octobre en Belgique. Les Islandais devront eux se reprendre dès mardi soir en recevant la Belgique.