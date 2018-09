Ligue des Nations - Le Danemark règle son conflit interne et retrouve ses internationaux

Les joueurs avaient boycotté le match amical de leur sélection contre la Slovaquie mercredi en raison d'un litige concernant leurs droits d'image. Les titulaires habituels avaient refusé de renouveler leurs contrats après des désaccords à propos de certains termes de la nouvelle convention proposée.

Avec l'accord provisoire, en vigueur jusqu'au 30 septembre, ils acceptent les mêmes conditions qu'auparavant et disputeront donc le premier match du Danemark dans la toute nouvelle Ligue des nations contre le pays de Galles dimanche.

La Fédération danoise soulagée

"C'est une bonne nouvelle pour la sélection nationale et pour tout le football danois que nous puissions jouer ce match important de la Ligue des nations avec la vraie équipe nationale et que nous nous concentrions sur l'aspect sportif", a affirmé le président de la Fédération danoise de football, Jesper Møller, cité dans un communiqué.

L'équipe alignée dimanche sera donc totalement remodelée par rapport à celle qui s'est inclinée 3-0 contre la Slovaquie mercredi. Pour cette rencontre amicale, la Fédération avait dû racler les fonds de tiroir et avait présenté une équipe de bric et de broc rassemblant notamment des joueurs de futsal et des amateurs, sous la houlette d'un sélectionneur intérimaire.

Au Mondial 2018, le Danemark avait atteint les huitièmes de finale où ils avaient été éliminés par la Croatie aux tirs au but.