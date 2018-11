Ligue des nations : Le Portugal tenu en échec par la Pologne (1-1)

Pour ce dernier match de poule de la Ligue des Nations, le Portugal a concédé le nul, à Guimaraes, face à la Pologne (1-1). Un résultat qui ne modifie pas l'issue de ce groupe 3 de la Ligue A. Car les Lusitaniens étaient déjà assurés de participer au Final Four en juin prochain tandis que les coéquipiers de Kamil Grosicki se savaient déjà relégués en Ligue B. Mais ce petit point profite tout de même aux Polonais qui s'adjugent une place de tête de série pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2020 prévu le 2 décembre prochain. Par ricochet, l'Allemagne se retrouve dans le chapeau 2 et sera l'adversaire à éviter pour la France et les autres membres du chapeau 1.

Ce n'était pourtant pas l'issue qui semblait d'abord se dessiner. Dominateur, le Portugal a ouvert le score sur sa première opportunité. Une tête d'André Silva au premier poteau sur un corner de Renato Sanches (1-0, 33e). Longtemps frileux à se découvrir, les Polonais se sont ensuite montrés dangereux. Avec deux bonnes situations avant la pause. Une tête sur coup franc de Kedziora qui a heurté la transversale (37e), puis un tir en angle fermé de Frankowski devant Beto bien sorti dans ses pieds (39e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jerzy Brzeczek ont poursuivi leurs efforts. Obligeant notamment Cancelo de repousser sur sa ligne un centre détourné de Frankowski (58e). Un avertissement avant la sentence. Milik a transformé un penalty qu'il a obtenu après avoir été accroché par Danilo, exclu sur l'action (1-1, 66e). D'une frappe puissante du gauche, Zielinski aurait même pu offrir la victoire aux siens. Mais Beto s'est magnifiquement détendu pour repousser cette tentative (81e). De quoi préserver ce nul et l'invincibilité de la sélection en ce début de saison 2018/2019 disputé sans Cristiano Ronaldo.