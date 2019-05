Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate et la Fédération anglaise de football (FA) ont exhorté jeudi les supporters à bien se tenir au Portugal avant la demi-finale de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas le 6 juin à Guimaraes. "Vous faites partie de notre équipe. Rendez le pays fier", a demandé Southgate dans une vidéo de la FA diffusée dans le cadre de la campagne "Don't Be That Idiot" ("Ne sois pas ce crétin").

La campagne vise à faire reculer les comportements antisociaux, récemment de retour dans le football anglais. La vidéo montre des exemples de comportements inacceptables, chaque incident étant une reconstitution d'évènements de ces dernières années, tant au niveau national qu'en Europe. Environ 18.000 supporters anglais sont attendus au Portugal, pays populaire auprès des touristes britanniques.

"Ce fut une excellente saison pour le football anglais et l'Angleterre, mais nous ne pouvons pas ignorer certains des comportements antisociaux et embarrassants qui ont fait leur retour dans le sport. Il y a des milliers de brillants supporters partout où vont nos équipes, mais il y a un problème croissant qui doit être signalé. Nous avons tous la responsabilité de représenter le pays de la bonne façon", a insisté Martin Glenn, directeur général de la FA.

"La réputation des fans de football anglais s'est ternie au fil des ans, car nous observons souvent une mentalité de type enterrement de vie de garçons, où l'on consomme trop d'alcool, ce qui entraîne des comportements insultants et du désordre", a regretté Mark Roberts, le dirigeant de la police britannique en charge du football. En mars 2018, la police néerlandaise avaient arrêté cent supporters anglais à Amsterdam avant un match amical de préparation à la Coupe du monde entre les "Trois Lions" et les "Oranje".