Un doublé de Lukaku et la Belgique fait respecter son rang contre la Suisse

La Belgique a fait un bon pas vers l'obtention de la première place du groupe 2 de la ligue A dans cette Ligue des nations, après sa victoire acquise à domicile face à la Suisse (2-1) au cours d'un match disputé, vendredi soir au stade du Roi Baudouin de Bruxelles. Les deux équipes ont eu leurs temps forts dans cette rencontre, mais les trois points sont mérités pour les hommes de Roberto Martinez, qui se sont créés plus d'occasions franches.

Difficile pourtant pour les Diables Rouges d'aborder cette rencontre importante, dans une atmosphère polluée par les affaires extra-sportives (soupçons de matches truqués en Jupiler League) et les rumeurs très insistantes autour de l'avenir de Thierry Henry, très proche de Monaco et dont ce serait le dernier match en tant qu'adjoint de Roberto Martinez. Cela explique peut-être leurs trente premières minutes timides, où la Suisse a semblé avoir un certain contrôle du jeu.

Lukaku, un doublé et un raté

Pourtant, les Helvètes ont plus souvent vu les Belges frapper près du cadre, notamment par Tielemans (3e, 20e). Mais le manque de précision du Monégasque a bien illustré les difficultés offensives des deux équipes, qui ont eu du mal à emballer la rencontre avant le retour des vestiaires. Car dans le deuxième acte, c'est parti dans tous les sens.

Plus souveraine depuis de nombreuses minutes au sein de son stade du Roi Baudouin, la troisième nation de la dernière Coupe du monde a poussé jusqu'à faire craquer les Suisses sur un but de Lukaku (1-0, 58e). Les locaux, portés par Hazard et Mertens, ont eu l'occasion de faire le break à plusieurs reprises (60e, 61e, 64e), mais la Suisse s'est réveillée et est revenue sur une belle combinaison sur coup franc qui a profité à Gavranovic (1-1, 76e), entré quelques minutes plus tôt à la place d'un Seferovic fantomatique.

Lukaku, ensuite, a raté une énorme occasion (82e) sur un service parfait de Chadli, mais s'est repris sur une belle action collective des Belges (2-1, 84e), portant à 45 son nombre de buts en sélection. La Nati, qui aura encore eu des occasions de revenir en fin de partie (87e, 90e), et ne confirme pas l'excellent match réalisé face à l'Islande (6-0) le mois dernier, peut nourrir quelques regrets, même s'il lui aura manqué de la constance et de l'endurance. Les deux équipes se retrouveront pour un duel décisif en novembre en terre suisse.