Entre la Croatie et l'Angleterre, pas de vainqueur et un remake sans saveur

Pas de vainqueur, sinon l’Espagne, à l’issue du match de Ligue des nations entre la Croatie et l’Angleterre. Le remake de l’une des demi-finales de la dernière Coupe du monde a accouché d’un score nul et vierge, au terme d’un spectacle terne en première période et qui a à peine décollé en deuxième. Le tout dans un stade de Rijeka qui sonnait creux puisque les vice-champions du monde étaient condamnés à jouer à huis clos. Comme ils ont touché deux fois les montants et que Marcus Rashford a perdu deux duels consécutifs, les Anglais peuvent davantage regretter que les Croates de ne pas avoir su prendre leur revanche.

Croates comme Anglais avaient des bonnes raisons d’être motivés. Étrillés par l’Espagne il y a quelques semaines, les finalistes malheureux du Mondial 2018 avait à coeur de se racheter. De son côté, la sélection aux Trois Lions avait une revanche à prendre face à l’adversaire qui avait mis fin à son parcours en Russie. Au final, les deux nations ont décidé de se quitter bons amis après un choc qui n’avait rien de flamboyant. Surtout lors d'une première période qui nous a tout juste réveillés quand Eric Dier a touché le poteau à la réception d’un corner (0-0, 43e).

Un match nul, dans tous les sens du terme

Au retour des vestiaires, on a senti des Anglais un peu plus investis et précis qu’ils ne l’avaient été 45 minutes durant lors du premier acte. Sauf qu’ils ont encore joué de malchance quand Harry Kane a propulsé une tête sur la barre (0-0, 51e). Dans la foulée, Marcus Rashford a eu deux occasions pour trouver la faille. Mais l’attaquant de Manchester United a complètement manqué sa reprise en situation de un contre un (0-0, 55e), puis il est tombé sur un grand Dominik Livakovic, qui s’est bien couché face à son plat du pied (0-0, 57e).

L’Angleterre a donc loupé le coche face à une Croatie qui ne s’est visiblement toujours pas remise de sa désillusion face à la France en juillet dernier. Au final, ce partage des points ne fait les affaires d’aucune des sélections, toutes les deux battues par l’Espagne dans le groupe 4. Voilà qui condamne les hommes de Gareth Southgate à aller chercher absolument un résultat chez la Roja lundi prochain.