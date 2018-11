Luis Enrique, la dictature de la performance

Toute coquette trois jours avant le début de sa Coupe du monde, l’Espagne était prête à aborder son aventure russe avec une confiance maximale. Mais ça, c’était avant. Avant le licenciement de Julen Lopetegui pour avoir donné un accord signé au Real Madrid, avant un remplacement au pied levé par le directeur sportif Fernando Hierro, avant un crash grandeur nature contre l’hôte russe en huitièmes de finale (1-1, 4-3 tab), et avant une semaine d’interrogation pour trouver un successeur digne de ce nom à Vicente Del Bosque, dernier sélectionneur couvert d’or avec La Roja. Au chevet d’une équipe devenue poussiéreuse, un homme est venu reprendre les choses en main : Luis Enrique Martínez García.

Du bleu et grenat vers le rouge

Depuis sa nomination six jours avant le deuxième sacre mondial de l’équipe de France, l’ancien technicien du FC Barcelone éprouve un plaisir non-dissimulé à diriger la sélection nationale. Et à vrai dire, l’Espagne se demandait bien où son savoir-faire était parti faire un tour pendant une année complète. Pourtant, Luis Enrique avait déjà précisé les raisons de son éloignement du football lors de sa dernière conférence de presse à la fin de l’exercice 2016-2017. "Entraîner le FC Barcelone constitue une tâche usante… Même si cette saison était moins réussie que les précédentes, je garde en mémoire ces neuf titres sur treize possibles." À la manière de Pep Guardiola, Luis Enrique s’est donné une année sabbatique pour réfléchir à la suite de sa carrière. Une stratégie génératrice d’idées fraîches.

Depuis sa prise de poste, Luis Enrique détonne par ses choix. Sa première liste pour aller défier l’Angleterre en était un simple aperçu : seuls treize des vingt-trois mondialistes faisaient partie de sa sélection. Dix noms mis aux oubliettes, donc ? Oui et non. Si certains d’entre eux font partie d’un passé glorieux et intègrent le clan des retraités internationaux (Andrés Iniesta, David Silva, Gerard Piqué, Pepe Reina), d’autres sont mis à l’épreuve au lieu d’être placés sur un piédestal : Jordi Alba, Diego Costa, Nacho Monreal, Alváro Odriozola, Koke Resurrección et Lucas Vázquez. Pour ces six joueurs, la donne est simple : si les bonnes performances ne sont pas au rendez-vous au sein de leurs clubs respectifs, leur intégration à l’équipe nationale restera secondaire aux yeux du sélectionneur.

" À la mi-temps, j’ai été merveilleux dans le vestiaire "

Ainsi, de nouveaux noms font leur apparition parmi lesquels le gardien du Betis Séville Pau López, les latéraux Marcos Alonso (Chelsea) et José Luis Gayà (Valence) ou encore Raúl Albiol, champion du monde 2010 mais toujours au service de La Selección. Le point commun entre ces quatre joueurs ? Un début de saison prometteur et gage d’appel sous le drapeau espagnol. Mais si la performance en club reste le premier critère de choix de Luis Enrique, celui de la confirmation des prestations en équipe nationale apparaît tout aussi fondamental pour la suite des évènements. La première convocation avait débouché sur deux victoires prestigieuses (2-1 en Angleterre puis 6-0 contre la Croatie), mais le deuxième rassemblement a fait cogiter Luis Enrique suite à une défaite contre l’Angleterre à Séville (2-3).

Mené 3-0 à la pause par des Anglais experts de la contre-attaque, Luis Enrique ne tarissait pourtant pas d’éloges envers lui-même après la rencontre. "C’est mal que je le dise, mais à la mi-temps, j’ai été merveilleux dans le vestiaire. J’ai donné de la force à mes joueurs et je leur ai dit que les grandes sélections se formaient à travers la souffrance." Moquées par certains et respectées par d’autres, les paroles de Luis Enrique témoignent en tout cas de la grande confiance qui habite l’actuel sélectionneur national. Une confiance en soi-même qui ne date pas d’hier puisque déjà en tant que joueur, Luis Enrique avait eu la force mentale de passer du Real Madrid au FC Barcelone lors de l’été 1996. Un risque considérable jamais pris par un autre footballeur depuis, mais que le principal intéressé avait su transformer en pari gagnant, devenant même capitaine du Barça entre 2002 et 2004.

Favorable au retour de Jordi Alba

Voilà de quoi expliquer les choix révolutionnaires de la troisième liste de Luis Enrique depuis sa prise de poste, juste avant de partir en Croatie dans l’objectif d’intégrer le dernier carré de la Ligue des Nations puis de recevoir la Bosnie-Herzégovine en match amical. Le premier choix de taille, c’est d’opter pour la réintégration de Jordi Alba dans le couloir gauche. Une décision qui fait sans doute suite à la pâle copie rendue par Marcos Alonso au match retour contre l’Angleterre, mais qui est aussi la conséquence des remarquables performances de la mobylette du Barça depuis plus de deux mois.

"Jordi Alba sera capitaine, déclarait même Lucho en conférence de presse. C’est le troisième joueur avec le plus de capes (derrière Ramos et Busquets, N.D.L.R), et cette décision vient à point nommé car il y a un changement générationnel que nous recherchons pour les échéances futures. La situation ne change pas pour autant : c’est une situation ponctuelle et rien n’est prédéfini." Ce qui semble terminé en revanche, c’est la fin des privilèges pour les sénateurs. En dedans ces derniers temps au Real Madrid, Dani Carvajal et Nacho Fernández sont sortis de la liste tout comme Raúl Albiol, remplacés par les nouvelles têtes Jonny Otto, Diego Llorente et Mario Hermoso. Qu’en sera-t-il de l’emblématique Sergio Ramos aux 160 sélections, sept capes derrière le recordman Iker Casillas ? Encore une fois, seules les performances le révéleront.