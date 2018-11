Pays-Bas - France : Un point pour finir, mieux défendre pour l'obtenir

Le contexte

Un point. C'est tout ce dont l'équipe de France a besoin à Rotterdam pour accéder à la phase finale de la Ligue des nations au mois de juin. Les champions du monde sont en position de force au moment de se déplacer chez leur dauphin néerlandais. Mais ils n'en auront pas moins qu'un droit limité à l'erreur. Une défaite remettrait les Oranje dans la course à la qualification, même s'il faudrait ensuite que la formation de Ronald Koeman batte l'Allemagne lundi à Gelsenkirchen pour bouter les Bleus hors du tableau final.

L'heure n'est pas au calcul pour autant. La formation de Didier Deschamps doit plutôt avoir la tête au jeu. Le nul miraculeux arraché face à l'Islande (2-2) et la victoire acquise en fin de match contre l'Allemagne (2-1) ont confirmé la force de caractère des Tricolores. Mais aussi révélé des failles dans une équipe qui a bâti son sacre mondial sur sa solidité défensive. Il faudra la retrouver pour faire un résultat aux Pays-Bas, face à des Néerlandais dont la montée en puissance s'est poursuivie en octobre avec un large succès sur la Mannschaft (3-0) suivi d'un nul en Belgique (1-1).

Les Bleus sont bien placés pour savoir qu'ils seront opposés à une équipe redoutable après la victoire étriquée arrachée sur un but d'Olivier Giroud lors du match aller au Stade de France (2-1). Elle est jeune, enthousiaste et bourrée de talent dans tous les secteurs. De la charnière van Dijk - de Ligt à Memphis Depay, aussi influent sur l'attaque néerlandaise que sur celle de l'OL, en passant par le prometteur Frenkie de Jong au milieu, sans oublier l'expérimenté Georginio Wijnaldum ou les étoiles montantes Denzel Demfries et Steven Bergwijn, les Oranje ne manquent pas de qualité individuelle.

Vidéo - Matthijs de Ligt, 19 ans et prodige de l'Ajax : pourquoi les plus grands se l'arrachent 01:25

Ces Pays-Bas peuvent mettre en lumière les défauts tricolores entrevus le mois dernier. Il faudra une grande équipe de France pour les vaincre à Rotterdam. Même si elle sera diminuée par les absences de trois titulaires, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez en défense ainsi que Paul Pogba au milieu. Si les matches d'octobre ont prouvé quelque chose, c'est bien la difficulté des réservistes tricolores à maintenir le niveau collectif des Bleus en l'absence des cadres. Outre le point à prendre, l'enjeu de ce déplacement à Rotterdam sera aussi de voir l'équipe de France corriger cette impression.

Le joueur à suivre : Presnel Kimpembe

Le défenseur du PSG avait justement incarné les peines éprouvées par les habituels remplaçants des Bleus pour assumer le rôle des titulaires. Passé à côté de son sujet face à l'Islande comme contre l'Allemagne, Kimpembe a traversé une période délicate, en club et en sélection. Umtiti forfait, le Parisien devrait débuter en charnière avec Raphaël Varane et s'occuper du cas Memphis Depay. Il aura ainsi l'opportunité de rebondir après ce mois d'octobre compliqué. Kimpembe serait inspiré de la saisir pour maintenir son statut dans la hiérarchie des défenseurs des Bleus.

Presnel Kimpembe et Didier Deschamps pendant un entrainement de l'équipe de FranceGetty Images

Trois stats à avoir en tête

5 : L'équipe de France reste sur cinq victoires consécutives face aux Pays-Bas. Elle n'avait jamais réussi une telle série face aux Néerlandais jusqu'ici.

5 : Blaise Matuidi aime les Pays-Bas. Le milieu de la Juventus est directement impliqué sur cinq buts lors de ses quatre derniers matches contre les Oranje.

35 : Chaque match des Bleus est l'occasion idéale de le rappeler. Benjamin Pavard n'a toujours pas perdu avec l'équipe de France, que ce soit avec les A (16 sélections), les Espoirs (15 sélections) et les U19 (4 sélections). Soit 35 matches.

Vidéo - Pogba va manquer aux Bleus, la preuve en chiffres 02:13

Ils ont dit

Blaise Matuidi (milieu de l'équipe de France)

" Quand on est dans la compétition, les visages changent. On a envie de gagner, de tout rafler sur notre passage, ça passe par une qualification vendredi. "

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France)

" Vous savez que je pense toujours à faire bloc derrière et défendre (rire).... Non évidemment, même si le match nul nous assure la première place, on joue un match pour le gagner. "

Ronald Koeman (sélectionneur des Pays-Bas)

" Bien sûr que si vous gagnez contre l'Allemagne, l'étape suivante, c'est battre l'équipe de France. "

Vidéo - Matuidi sur la Ligue des Nations : "Il y a un trophée au bout, cela change tout" 01:42

Notre avis

Le côté gauche tricolore risque une nouvelle fois d'être en souffrance avec les absences de Hernandez et Umtiti. Les Néerlandais ont la vitesse et la qualité technique pour exploiter cette faille. S'ils y parviennent, ils mettront les Français en danger. La capacité des Bleus à compenser cette lacune défensive par leur force de frappe offensive, et à confirmer leur force de caractère dans un contexte difficile, sera déterminante sur le résultat. Il n'y a pas vraiment de raison de douter des champions du monde dans ces deux domaines. Alors un nul, au minimum, semble dans leurs cordes.