Le trophée : "Tout donner pour ça"

Ronald Koeman (sélectionneur des Pays-Bas) : Nous avons un groupe magnifique. Nous avons fini premiers de notre poule et vu les circonstances cela a beaucoup de valeur, c'est un accomplissement palpable pour les joueurs et l'encadrement. Nous allons tout faire pour finir le travail en beauté. Lorsque nous avons commencé ce tournoi, je ne pensais pas qu'il nous offrirait les émotions et les sensations qui sont les nôtres aujourd'hui.

Virgil Van Dijk (défenseur et capitaine des Pays-Bas) : C'est l'opportunité de gagner un trophée. Nous allons tout donner pour ça et notre confiance est maximale.

Ronald Koeman Getty Images

L'adversaire : "L'Angleterre, un exemple"

R.K. : L'Angleterre a beaucoup de talent en attaque, ils ont un large éventail de joueurs. Ce n'est pas un hasard s'ils ont fini quatrièmes du Mondial. C'est un effectif qui a sa chance lors du prochain Euro. Depuis la dernière fois que nous avons joué contre eux (défaite 1-0 en mars 2018), nous avons progressé et je pense que nous nous sommes rapprochés. J'ai confiance dans le fait de pouvoir gagner. (...) Gareth Southgate a accompli un travail fantastique, la manière dont ils ont géré leur effectif et donné leur chance aux jeunes est un exemple pour l'équipe néerlandaise.

V.VD. : Les Anglais ont franchi les étapes, ils ont grandi en tant qu'équipe, mais nous aussi. Ils ont beaucoup de rythme en attaque, c'est une excellente équipe à voir jouer. Mais nous aussi, nous avons d'excellents joueurs et nous sommes en grande confiance.

L'usure de la finale de C1 : "Pas fatigués"

R.K. : Je sais par expérience que quand on gagne (comme Van Dijk et Wijnaldum avec Liverpool, ndlr), on n'est pas fatigués. Je vais voir leur état physique et mental mais les deux se sont montrés très confiants pour le match de demain (jeudi). Si tout va bien, je compte aligner ma meilleure équipe, et ils en font partie.

V.VD. : J'ai basculé en mode Ligue des nations, ce n'était pas si difficile. Nous avons bien travaillé à l'entraînement et nous nous concentrons totalement sur l'équipe. (...) Je me sens très bien.

Virgil van Dijk et la sélection des Pays-BasGetty Images

La pépite De Ligt : "Très intelligent"

R.K. : Sa grande qualité, c'est qu'il n'a que 19 ans et on dirait qu'il a l'expérience d'un joueur de 25 ans. C'est génial que lui et son équipe (l'Ajax) aient brillé en Ligue des champions au plus haut niveau. C'est un grand professionnel, il est très intelligent et il s'entraîne à fond. (...) J'espère qu'il va choisir de rejoindre un très, très grand club. J'ai parlé avec Matthijs de son avenir la semaine dernière mais c'est un secret. Comme je l'ai dit aux jeunes joueurs, l'important est de continuer à jouer et d'avoir du temps de jeu. Lui, son agent et son club prendront la bonne décision.