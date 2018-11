Pogba et Martial forfaits avec les Bleus, Sissoko et Lacazette appelés en renfort

Deux forfaits et deux retours en équipe de France. Sans surprise, Paul Pogba, touché à une cuisse et forfait pour le choc face à Manchester City dimanche, ne pourra pas défendre les couleurs des champions du monde face aux Pays-Bas et à l'Uruguay. Plus surprenant, Anthony Martial, buteur avec Manchester United ce week-end, est lui aussi sur la touche pour un problème aux adducteurs.

C'est un vrai coup dur pour celui qui devait enfin s'imposer dans l'effectif très profond des Bleus et profité de l'absence de Thomas Lemar. Les deux hommes ont fait constater leur blessure par Franck Le Gall, le médecin des Bleus. Ils sont remplacés, sans trop de surprise, par des habitués du groupe : Moussa Sissoko, l'ancien homme à tout faire de Didier Deschamps, et Alexandre Lacazette. Le sélectionneur reste dans sa logique de groupe en faisant appel à deux suppléants du Mondial russe.

Sissoko, la vraie fausse surprise

Voilà un an et un doublé contre l'Allemagne qu'Alexandre Lacazette n'a plus porté le maillot bleu. Malgré un début de saison canon avec Arsenal, l'ancien Lyonnais a pâti jusqu'ici de la logique établie par Didier Deschamps et la prime donnée aux champions du monde. Il aura fallu les forfaits de Lemar et Martial pour qu'il retrouve le chemin de Clairefontaine.

Sissoko, lui, n'a plus joué avec l'équipe de France depuis octobre 2017. Pas toujours titulaire avec Tottenham, le meilleur Français de la finale de l'Euro 2016 vient d'enchainer 180 minutes lors des deux dernières journées de Premier League. Sissoko garde une place de choix dans l'esprit de Deschamps qui l'a toujours considéré comme un soldat précieux. Son retour est une vraie fausse surprise.