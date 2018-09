Image, leadership, système : Quelle(s) place(s) pour Mbappé ?

Ils sont champions du monde, intouchables, immortels et éternels. Ces 23 se sont assurés une place de choix dans la postérité. Deux (petits) mois sur un nuage et les revoilà sur les pelouses à étrenner leur nouveau statut. L'Allemagne pour démarrer, voilà une bonne raison de ne pas prendre la rentrée des classes à la légère. Désormais, l'objectif est clair : continuer à régner. Le défi est palpitant mais pose quelques problématiques essentielles.

Elles se présenteront aux Bleus dans les mois à venir : Comment évoluer sans se renier ? Quelle place pour ceux qui ont raté le wagon russe ? Comment injecter du sang neuf sans oublier ceux sans lesquels rien de tout ça n'aurait été possible ? Comment gérer les nouveaux rapports de force ? Dans cette foule de questions légitimes pour un champion du monde, celle de la place de Kylian Mbappé dans les mois à venir est centrale. En un an et demi, il est passé par tous les statuts : une curiosité, une sensation, un international en puissance, un incontournable en Bleu, une star mondiale à 19 ans.

Kylian Mbappé - France - World Cup 2018Eurosport

Génération Griezmann, Pogba… Mbappé

France-Argentine a changé son image, sa prestation gigantesque face à Lionel Messi a marqué la planète entière. "Il est celui qui a marqué les Brésiliens pendant cette Coupe du monde. Davantage que Griezmann", témoigne ainsi Stephen Rozenbaum, journaliste à la rédaction brésilienne de RFI qui fait de la bombe de Bondy un de ses trois favoris pour le Ballon d'Or avec Modric et Hazard. Son but en finale de la Coupe du monde a parachevé son couronnement.

Kylian Mbappé est la sensation du dernier Mondial d'un point de vue purement international. Désormais, il s'assoit aux côtés de Paul Pogba et Antoine Griezmann. Ces trois-là incarnent le visage des champions du monde. Selon un sondage IFOP pour Paris-Match, il est même désormais le joueur préféré des Français (49%) devant Antoine Griezmann (36%). Ce nouveau statut induit-il des responsabilités nouvelles ? Avant la Coupe du monde, le Parisien demeurait déjà incontournable mais il est désormais un des leaders indiscutables.

Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kylian MbappéGetty Images

Le sens de l'histoire

Sur le terrain, son rôle pourrait à terme évoluer. Depuis le début de saison, Kylian Mbappé n'occupe plus l'aile droite du PSG mais l'axe aux côtés d'Edinson Cavani dans une attaque bicéphale qui pourrait rappeler celle… de l'équipe de France. Son début de saison fantastique avec Paris (quatre buts et une passe décisive en deux matches et demi) prouve à la fois que cette option ne le perturbe guère et qu'il a rapidement tourné la page du sacre mondial pour continuer de grandir. "Le Mondial, c'est terminé, on a gagné. Maintenant, ce que je veux c'est marquer et gagner", confiait-il après la victoire à Guingamp (1-3).

Le sens de son histoire et de celle des Bleus ne montre qu'une seule et unique direction : l'axe. Parce c'est là que jouent ceux qui ont sa capacité à faire basculer une rencontre et parce que sa position d'ailier éparpille son talent en lui demandant de répéter les efforts défensifs. La question n'est pas de savoir si Kylian Mbappé occupera un jour l'axe de l'attaque de l'équipe de France mais quand. Dans deux ans pour l'Euro 2020 ? Il y a fort à parier. Dans cette optique, Didier Deschamps pourrait rapidement opérer le basculement. Aux côtés de Giroud ou avec Griezmann en soutien ? Le sélectionneur a le temps de tester les associations. Seule quasi-certitude : le rôle de Mbappé ne va cesser de gonfler chez les champions du monde.