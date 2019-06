La police portugaise s'est parfaitement préparée pour la réception de la Ligue des Nations, compétition qui sera disputée de mercredi à dimanche à Porto et Guimaraes, dans le nord du Portugal. "L'opération a été préparée depuis plusieurs mois", a assuré l'officier en charge de cette mobilisation, Alexandre Coimbra, en conférence de presse. "Il faut parvenir à allier l'ambiance festive et de potentiel conflit entre supporters avec la vie normale des deux villes".

" Vous faites partie de notre équipe. Rendez le pays fier "

Les forces de l'ordre devront notamment éviter tout débordement entre les plus 15.000 supporters anglais attendus et les quelque 5.000 fans néerlandais, qui verront leurs sélections s'affronter jeudi à Guimaraes lors de la seconde demi-finale.

Le tournoi débutera mercredi à Porto avec la rencontre entre le Portugal et la Suisse, en présence d'environ 2.500 supporters helvétiques selon des chiffres communiqués mardi par la police portugaise.

La semaine dernière, le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate et la Fédération anglaise de football (FA) avaient exhorté les supporters des "Trois Lions" à bien se tenir au Portugal. "Vous faites partie de notre équipe. Rendez le pays fier", a demandé Southgate dans une vidéo de la FA diffusée dans le cadre de la campagne "Don't Be That Idiot" ("Ne sois pas ce crétin").