Un accord entre le PSG et le Vitoria Guimarães annoncé au Portugal

Le PSG a peut-être trouvé son bonheur. En quête d'un club "satellite" depuis maintenant plusieurs années, le club parisien aurait scellé un accord avec le Vitoria Guimarães, actuel 9ème du championnat portugais. Cette information, aussi surprenante soit-elle, est révélée ce lundi par O Jogo, qui reste toutefois plutôt évasif sur les termes de ce deal. Pour faire simple, le club portugais devrait accueillir plusieurs jeunes joueurs du PSG, même parfois dans le cadre "d'échanges", comme l'explique le quotidien.

A l'image de l'AS Monaco avec le Cercle Bruges, le PSG pourrait donc faire de même avec le Vitoria Guimarães. Des jeunes joueurs seraient ainsi envoyés dans le club portugais afin de s'aguerrir. Toujours selon O Jogo, cet accord aurait été possible grâce aux bonnes relations entre Antero Henrique, le directeur sportif parisien, et Júlio Mendes, le président du Vitoria. Les détails de cette entente devraient être communiqués prochainement.

Cette pratique du club "satellite" est maintenant très répandue dans le monde du football. Il suffit de prendre les exemples de Chelsea et du Vitesse Arnhem, ou encore Manchester City et le NAC Breda... Place désormais au PSG ?