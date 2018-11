Un an de prison avec sursis requis contre le leader des ultras du PSG

Un an de prison avec sursis. Telle est la sanction requise par le parquet de Troyes à l’encontre de Romain Mabille, président du CUP, pour divers faits de violence. "Une accumulation d'éléments établissent la participation de M. Mabille à ces faits de violence", a estimé le ministère public, s'appuyant sur le bornage des téléphones à proximité du lieu de la rixe, l'exploitation des fadettes et un témoin oculaire pour conclure qu'il "était bien présent au bar pour en découdre".

Le président du CUP, dont l'objectif affiché est de prôner la non-violence des supporters parisiens dans les stades depuis sa création en 2016, comparaissait pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences", "violence aggravée" et "violence commise en réunion".

Des scènes de guérilla urbaine selon des témoins

Le 16 avril 2016, vers 18h00, dans un bar de Sainte-Savine, dans la banlieue troyenne, une vingtaine d'ultras du Paris SG auraient affronté une soixantaine d'ultras rémois: une rixe de quelques minutes animée par des lancers de parapluies, de chaises, de queues de billard et des distributions de coups. "Selon les témoins, tout le monde se tapait dessus. Des casseurs ont cherché la bagarre en lançant des fumigènes, des pétards, des pavés. Ils étaient gantés, masqués, casqués... C'était une guérilla urbaine", a déclaré le parquet, rappelant que la bagarre avait fait trois blessés.

Romain Mabille nie les faits, son avocat plaide la relaxe

Aucune plainte n'a toutefois été déposée. Mais Romain Mabille, père de famille de 31 ans, a nié tous les faits qui lui sont reprochés : il n'a pas pu assister au derby entre l'ESTAC et le Stade de Reims faute de place disponible malgré l'invitation des Troyens et, avec plusieurs camarades, est allé faire des courses dans des magasins d'usine avant de regagner la capitale, selon ses propos. "On a des descriptions qui ne correspondent pas, un bornage qui ne correspond pas au minutage du parcours, un témoin mystère qui refuse d'être interrogé et on a un ticket de carte bleue remis en garde à vue qui a disparu ! Quand on est autant dans le flou, on ne peut pas condamner", a déclaré Cyril Dubois, son avocat, plaidant la relaxe.

Treize ultras du PSG accusés des mêmes faits ont été condamnés le 7 novembre par le tribunal correctionnel de Troyes à des peines allant jusqu'à dix mois de prison ferme.