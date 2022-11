Qui ne tente rien n'a rien. Mais cette fois-ci, pas certain que la maxime s'applique, au grand malheur des supporters d'Ashton United. Ce lundi, le club de 7e division, installé à la 11e place d'un championnat régional de l'Angleterre s'est amusé à proposer à Manchester City de lui prêter Erling Haaland, pendant la Coupe du monde.

"Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe", a lancé le club dans un communiqué paru sur son site, mais inaccessible à cause d'un crash de la page web, qui n'avait probablement jamais connu de telles audiences.

Non qualifié pour le Mondial avec la Norvège, Erling Haaland va en effet devoir trouver de quoi garder et même reprendre du rythme. Manchester City n'a encore pas donné de réponse à cette demande exceptionnelle mais même pour 28 jours, pas sûr qu'Ashton United ait les moyens de se procurer le "cyborg" de 22 ans. Les adversaires de 7e division peuvent souffler.

