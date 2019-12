Roque Santa Cruz est éternel. Du haut de ses 38 ans, l'ancien attaquant du Bayern Munich a remporté le titre de champion du Paraguay en signant un doublé dimanche avec l'Olimpia. Revenu dans le club de ses débuts en 2016, Roque Santa Cruz a marqué à l'heure de jeu puis égalisé à la 90+3e minute (2-2) contre Guarani pour permettre au Club Olimpia de remporter le tournoi de clôture 2019, son quatrième sacre consécutif (tournois d'ouverture et de clôture 2018 et 2019) et le 44e de l'histoire du club d'Asunción.

Qualifié pour la Copa Libertadores 2020

Le Club Olimpia, équipe la plus titrée du Paraguay, est du même coup qualifié pour la Copa Libertadores 2020, compétition qu'il a déjà remporté trois fois. L'ancien international paraguayen (112 sélections, 32 buts et trois participations à la Coupe du monde) a joué de nombreuses années au Bayern Munich (1999-2007), remportant avec le club allemand une Ligue des champions (2001) et cinq titres de Bundesliga (2000, 2001, 2003, 2005, 2006).

Il avait ensuite tenté sa chance, avec moins de succès, en Angleterre (Blackburn, Manchester City), en Espagne (Betis Séville, Malaga) puis au Mexique (Cruz Azul).