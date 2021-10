Football

Un gardien lobé, une frappe pure en pleine lucarne... Le top 3 des buts amateurs de la semaine

EUROSPORT x REMATCH - Comme chaque semaine, retrouvez le top 3 des plus beaux buts amateurs en partenariat avec Rematch. Maxime Dupuis et Martin Mosnier se glissent sur le bord du terrain pour commenter vos exploits. Au programme : un coup franc parfait, un lob un peu particulier et une frappe magnifique sur un ballon repoussé à l'issue d'un corner. Régalez-vous !

00:01:06, il y a 37 minutes