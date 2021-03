Football

Un rush de 70 mètres et un but sublime : il y a un an, Mbappé avait rayonné face à l'OL

COUPE DE FRANCE - Il y a un an jour pour jour, Kylian Mbappé avait marqué un but splendide face à l'Olympique Lyonnais lors des demi-finales de la Coupe de France. Revivez ce but sublime en vidéo.

00:01:10, 8 vues, il y a 16 heures