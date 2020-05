Du 27 juin au 26 juillet, la ligue féminine de football aux Etats-Unis (NWSL) a décidé d'organiser un tournoi à huis clos, "Challenge Cup", qui aura lieu dans l'Utah avec neuf clubs dont l'OL Reign.

Aux Etats-Unis, le football va reprendre à partir du 27 juin. Mercredi, la ligue féminine (NWSL) a annoncé la tenue d'un tournoi baptisé Challenge Cup dans l'Utah, auquel participeront ses neuf clubs dont l'OL Reign de la star Megan Rapinoe. Alors que la ligue masculine (MLS) planche encore à une reprise du jeu, envisagée à Disney World en juillet également sous forme d'un tournoi, la NWSL est la première ligue professionnelle américaine de sports collectifs a organiser des matches à des dates et lieux précis, depuis que la pandémie de coronavirus a frappé le pays.

Play Icon

Football Bundesliga - 5 choses à savoir avant la 29e j.​ IL Y A UNE HEURE

La NWSL, dont le championnat n'a pu débuter à cause du Covid-19, va donc de l'avant avec cette Challenge Cup, dont les 25 matches seront télévisés. Ils se dérouleront tous au Zions Bank Stadium à Herriman, sauf les demi-finales et la finale, qui aura lieu le 26 juillet, au stade Rio Tinto, dans la banlieue de Salt Lake City. "Alors que notre pays commence à se rouvrir en toute sécurité et à s'adapter à notre nouvelle réalité collective,la NWSL est ravie de raviver le football professionnel aux États-Unis", a déclaré la commissaire de la NWSL, Lisa Baird.

Dell Loy Hansen, propriétaire de l'équipe des Utah Royals, a pour sa part déclaré que son Etat était "prêt" à accueillir cette compétition en offrant aux clubs un environnement contrôlé contre la menace du virus. Selon les protocoles prévus, chaque joueuse, membre du staff et officiel sera testé 48 heures avant le départ pour l'Utah puis à son arrivée, et sera soumis à d'autres tests, des relevés de température et à un examen des symptômes tout au long du tournoi.

Rapinoe s'interroge

Néanmoins le Washington Post rapporte que les championnes du monde sacrées en France l'an passé, dont Megan Rapinoe (Ballon d'Or 2019), n'ont pas encore décidé si elles participeraient à la NWSL Challenge Cup, en raison des problèmes liés à la pandémie.

Play Icon