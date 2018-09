Une audience de 6,6 millions de téléspectateurs pour France - Pays-Bas

Selon les audiences de Médiamétrie diffusées lundi, M6 a récolté une part d'audience (pda) de 29% durant France-Pays-Bas, battant largement la concurrence avec 6,6 millions de téléspectateurs en moyenne : TF1 qui diffusait le film "La proposition" a dû se contenter de 3,3 millions de téléspectateurs et d'une pda de 15,8%, tandis que le film "L'Hermine" sur France 2 a attiré 3,2 millions de paires d'yeux pour 14,3% de pda.

TF1 et M6 se sont partagés les droits de diffusion des matches de l'équipe de France jusqu'en 2022. Jeudi soir, le match inaugural des Bleus en Ligue des nations, joué contre l'Allemagne et qui s'était terminé sur un score vierge, avait attiré un peu plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1 soit une pda de 32,4%.