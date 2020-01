Le Top 50 des matches des années 2010 : Quand le Barça devient victime des remontadas

Des centaines de matches. Certains mémorables, d'autres grandioses. Alors que l'on s'apprête à délaisser une décennie riche en souvenirs footballistiques, la rédaction d'Eurosport.fr a tenté d'établir un classement des 50 matches les plus marquants des années 2010. Vous vous en doutez bien, vous retrouverez une part de subjectivité dans tout cela. Plusieurs choix ont été très difficiles à faire, même en se limitant aux cinq grands championnats européens et aux grandes compétitions internationales. Ce vendredi, tout au long de la journée jusqu'à 19h, vous allez découvrir notre Top 10.

10. FC Barcelone – Inter 2010

Ligue des champions 2009/2010

Demi-finale (match retour) - 28 avril 2010

Score : 1-0

Croyez-le ou non : sans ce match, notre Top 50 aurait été très différent. Car Barcelone – Inter a été bien plus qu’une demi-finale mémorable. Ce fut une bataille tactique gigantesque, probablement la plus intense de cette décennie, et une opposition si importante qu’elle a considérablement influencé d’autres matches légendaires, forgeant aussi l’une des plus grandes rivalités entre deux entraîneurs.

D’un côté, Pep Guardiola, le (ré)inventeur du football le plus sexy du XXIe siècle. De l’autre, José Mourinho, le seul qui, à cette époque, était capable de faire déjouer la meilleure équipe du monde. Pour raconter cet antagonisme, on aurait pu choisir le match aller (3-1), tant il suffisait à exposer chacune des astuces tactiques mises en place par le technicien portugais pour enrayer la rutilante machine barcelonaise et ses 70% de possession.

Qu’importe. Les ingrédients ont été les mêmes au retour : une communication et une discipline hors-pair des Nerazzurri pour suivre Messi sans jamais déséquilibrer le bloc, une densité, un engagement, une rigueur et un sens du sacrifice de tous les instants. Au Camp Nou, Samuel Eto’o n’a pas rechigné à jouer latéral, et aucun des trois Intéristes sacrifiés en deuxième période n’a fait la moue lorsque Mourinho a choisi d’évoluer avec dix (oui, dix) joueurs à vocation défensive. Sur dix.

Daniel Alves, Sergio Busquets et Thiago Motta lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions 2009-2010 entre le FC Barcelone et l'InterGetty Images

Car au cœur du premier acte, Thiago Motta a vu rouge. L’exclusion a non seulement donné une autre ampleur à l’exploit tactique des Italiens, mais elle a aussi lancé le show Mourinho. Avant la rencontre, Piqué avait souhaité que les Milanais "finissent par haïr leur profession de footballeur" face à l’hostilité des 100.000 supporters catalans. Elle n'a fait que rendre la soirée du Portugais plus belle qu’elle ne l’était déjà.

Durant 90 minutes, celui qui était encore le "Special One" a multiplié les gestes envers les tribunes, s’est permis d’aller chuchoter à l’oreille de Guardiola et a fait mine de ne pas trembler après le but tardif de Piqué. Quelque chose nous dit que son sang n’a fait qu’un tour lorsque Bojan a doublé la mise, dans le temps additionnel, avant que le but soit invalidé pour une main de Yaya Touré. Sans cela, peut-être n’aurait-il pas manifesté son soulagement et sa fierté comme il l’a fait après la rencontre, traversant le terrain en long et en large. Après tout, il en avait le droit. Il venait de réussir le plus grand coup de "Mou". Vivement les Clasicos.

José Mourinho jubile après la victoire de l'Inter sur la pelouse du BarçaEurosport

Dossier réalisé par Maxime DUPUIS, Cyril MORIN, Christophe GAUDOT, Arthur MERLE, Julien PEREIRA et Raphaël BROSSE

9. Liverpool – FC Barcelone

Ligue des champions 2018/2019

Demi-finale (match retour) – 7 mai 2019

Score : 4-0

Le Barça a considérablement marqué la décennie. Plutôt deux fois qu’une. Au tout début des années 2010, le club catalan a influencé le jeu dans les grandes largeurs, pratiquant le football le plus sexy et efficace du XXIe siècle. Il a aussi bousculé les mentalités, quelques années plus tard, par sa remontada, faisant courir l’idée que l’impossible était, en réalité, possible. Voilà pourquoi la gifle qu’il a reçue à Anfield restera comme l’un des plus importants de ces dix dernières années. Le 7 mai 2019, l’équipe catalane est tombée dans les pièges qu’elle s’amusait, auparavant, à tendre aux autres.

Son erreur a été de croire qu’elle s’en sortirait de la sorte. A l’aller, elle avait bénéficié du génie de Messi et de l’inefficacité de Liverpool pour se construire une marge flatteuse (3-0). Elle s’est ainsi autorisée à croire que se renier pouvait être une force, et pas une forme de déclin. Erreur fatale. Les Reds, eux, ont évité cet écueil. Alors que le Barça avait choisi de leur laisser le ballon, ils ont entamé ce match avec leur philosophie, celle du gegenpressing. Et ont vite été récompensés. Origi, titularisé en l’absence de Firmino, a marqué très tôt. Et semé le doute dans l’esprit catalan.

De ce match, il faut autant retenir la défaite du Barça que la victoire de Liverpool. Et se souvenir que le choix opéré par Jürgen Klopp, en deuxième période, a été déterminant. L’Allemand a lancé le milieu Wijnaldum, pourtant décevant à l’aller, en remplacement du latéral Robertson, blessé. Le talentueux néerlandais a matérialisé l’exploit des Reds en 122 secondes chrono (54e, 56e). Amorphe et vidée de son essence, les Catalans ont même été piégés sur un corner joué malicieusement par Alexander-Arnold. 4-0. Après avoir été humilié par Rome, le Barça encaisse une deuxième remontada en deux ans. Le mastodonte n’est plus l’élément déclencheur de ces prestations-là. Il est celui qui les subit.

8. A 13h...

7. A 14h...

6. A 15h...

5. A 16h...

4. A 17h...

3. A 18h...

2. A 19h...

1. A 20h...