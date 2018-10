Une finale Adidas Copa Mundial vs Predator Mania : élisez la chaussure de football ultime

C'est jour de finale ! Les huitièmes de finale (1re partie et 2e partie), les quarts et les demies ont livré leur verdict dans l'élection de la chaussure de football ultime organisée cette semaine sur Eurosport.fr. Deux modèles ont survécu, les deux signés Adidas, les Copa Mundial d'un côté, les Predator Mania de l'autre. Lequel des deux montera sur le trône ? A vous de trancher en votant ici ou sur notre page Facebook (chaque support comptant pour 50% des suffrages) !

ADIDAS COPA MUNDIAL vs ADIDAS PREDATOR MANIA

ADIDAS COPA MUNDIAL

Les fameuses Adidas Copa Mundial.Eurosport

Année de sortie : 1979

Pourquoi elle : parce que rien ne bat un classique et dans la catégorie incontournables, la Copa Mundial est un monument. Son style épuré et le confort procuré par le cuir de kangourou lui ont permis de traverser les époques, jusqu’à devenir le modèle le plus vendu de tous les temps. Tout sauf un hasard.

Ils l'ont fait briller : Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Zinedine Zidane dans ses jeunes années ou, plus récemment, Jérémy Toulalan.

ADIDAS PREDATOR MANIA

Les Adidas Predator Mania.Eurosport

Année de sortie : 2002

Pourquoi elle : parce que c'est une des chaussures de foot les plus iconiques, tout simplement. Le look ravageur de la Predator est une nouvelle fois au rendez-vous, comme la qualité des matériaux (le cuir, toujours le cuir) alors qu'un renfort au talon fait son apparition comme une large languette avec élastique qui ne manque de lui donner une sacrée allure. La version noire, blanche et rouge a été rendue célèbre par Zidane et sa fameuse reprise de volée en finale de Ligue des champions contre Leverkusen. Beckham, lui, s'est chargé avec brio de populariser la magnifique version "champagne" (blanche crème avec languette rouge) sur les terrains du Mondial 2002.

Ils l'ont fait briller : Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro del Piero, Raul.

Alors ? Sondage 777 vote(s) Adidas Copa Mundial Adidas Predator Mania

Il y avait seize modèles sur la ligne de départ, il n'en restera qu'un :