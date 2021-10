Football

Une talonnade à la Özil, une reprise à la Savidan... Le top 3 des buts amateurs de la semaine

EUROSPORT X REMATCH - Comme chaque semaine, retrouvez les plus beaux buts amaterus de la semaine en partenariat avec Rematch. Les journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin vous commentent les réalisations qui ont le plus marqué les esprits. Au menu : une talonnade bien sentie, une reprise magnifique et une frappe sèche qui font mouche. Régalez-vous !

00:01:12, il y a une heure