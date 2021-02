" La priorité, en termes de vaccins, c'est bien évidemment que les personnes à risque et les soignants soient vaccinés en premier ", a déclaré le patron de l'instance mondiale, invité au point-presse hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Venu soutenir la campagne de l'OMS pour un accès équitable à la vaccination, le dirigeant italo-suisse a souligné que les joueurs de football n'étaient " pas un public prioritaire ", quand bien même la pandémie menace les calendriers sportifs.

"Il est possible que l'on recommande la vaccination à un moment, mais tout cela se fera bien sûr en respectant l'ordre de distribution des vaccins", a insisté Gianni Infantino. Alors que la plupart des matches se tiennent actuellement devant des tribunes vides, le patron de la Fifa s'est montré optimiste à l'idée que le prochain Mondial de foot au Qatar se dispute "dans des stades combles" en novembre et décembre 2022. "Il faut que d'ici là le Covid-19 ait été éradiqué. Si nous n'y sommes toujours pas, je pense qu'on aura un problème beaucoup plus grave que la Coupe du monde", a-t-il ajouté.