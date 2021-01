Et le beau doublé de l'inusable Alvaro Negredo (35 ans) sur une frappe enroulée (35e) puis une reprise peu académique (71e) n'a pas entaché le récital du Pistolero et des Colchoneros. Avec 14 buts en 16 matches, Suarez, arrivé à Madrid l'été dernier en provenance de Barcelone, a ainsi repris les rênes du classement de meilleur buteur d'Espagne, trois unités devant son ancien coéquipier et grand ami Lionel Messi (11 buts en 17 matches), qui affronte l'Athletic Bilbao dimanche soir (21h) avec le Barça.

Et le triplé était proche, sur cette talonnade de Marcos Llorente que Suarez a envoyé dans les gradins (69e). La série continue pour l'Atlético, qui n'a perdu qu'une seule fois en championnat cette saison (2-0 lors du derby face au Real Madrid le 12 décembre), et qui a depuis enchaîné 8 succès consécutifs en Liga. L'affaire n'était pourtant pas aisée pour Diego Simeone, qui a dû repenser son schéma après les deux cas positifs détectés à l'Atlético samedi: Yannick Carrasco et Mario Hermoso, deux cadres de l'équipe, ont été isolés à leur domicile respectif et ne pourront pas retrouver l'équipe avant quelques jours.