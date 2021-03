Je reste très réservé par rapport au hors-jeu parce que je suis convaincu que ce n'est pas une bonne règle", a-t-il déclaré dans un premier temps. Révolutionner le football offensif, Marco Van Basten est totalement pour. Alors que l'IFAB (le Conseil international du football association, qui régit les lois du jeu) est en train d'étudier une éventuelle modification du hors-jeu, l'ex-attaquant international néerlandais s'est prononcé pour l'abandon pure et simple de cette règle dans un entretien accordé mercredi à Sky Sports . "", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Le football est un jeu fantastique, mais je pense que nous devons faire beaucoup plus pour le rendre meilleur, plus spectaculaire, plus intéressant, plus excitant. Nous devons travailler là-dessus. Si vous n'avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d'autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire", a-t-il conclu.

