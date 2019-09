On prend les mêmes et on recommence. Déjà candidats au titre de joueur UEFA de la saison écoulée - remporté par Virgil Van Dijk - le défenseur néerlandais, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont aussi les trois finalistes pour le trophée "The Best" de la FIFA, récompensant le meilleur joueur du monde. L'élu succèdera à Luka Modric.

De nouveau émancipé du Ballon d'Or depuis 2016, le prix est décerné à la suite de votes des entraîneurs et capitaines des équipes nationales, mais aussi des fans et des journalistes. Ils tiennent compte des performances des joueurs lors de la saison 2018-2019. Période durant laquelle Virgil Van Dijk a notamment remporté la Ligue des champions, et où Cristiano Ronaldo a empoché la première Ligue des Nations avec le Portugal. Lionel Messi, lui, a mené le Barça vers un nouveau titre en Liga.

FC Liverpool: Virgil van DijkGetty Images

Les trois nommées pour le titre de "joueuse FIFA de l'année" sont Lucy Bronze, championne d'Europe avec Lyon, Megan Rapinoe et Alex Morgan, championnes du monde avec les Etats-Unis.

Les nommés pour les autres catégories