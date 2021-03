Football

Varzim (D2 portugaise) - Ricardo Nunes - Un dégagement anodin... et le gardien devient buteur !

Scène surréaliste dans un match de D2 portugaise. Ricardo Nunes, le gardien de Varzim, a marqué un but sur un dégagement qui semblait anodin depuis sa surface de réparation. Trompé par le rebond, le portier de Mafra s'est fait lober et n'a pu que constater les dégâts. Revivez le but en vidéo.

00:01:21, il y a 12 minutes