Plusieurs cadres manqueront à l'appel samedi pour le déplacement à Dijon. Le PSG a annoncé que Marco Verratti, Mauro Icardi et Alessandro Florenzi ont rejoint Neymar et Angel Di Maria parmi les absents. En plus de Leandro Paredes, suspendu, Mauro Icardi (gastro-entérite), Alessandro Florenzi (lésion à l'adducteur droit) et surtout Marco Verratti, l'un des hommes en forme du PSG, ne seront pas du voyage en Bourgogne.