Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Florent Balmont sera absent six mois

Florent Balmont sera absent des terrains pendant six mois après avoir été opéré d'une rupture d'un talon d'Achille droit, ce mardi à Lyon. L'intervention a été effectuée par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet à l'Hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon. Le joueur, âgé de 38 ans, qui venait de prolonger pour un an avec le DFCO, formé à Lyon, passé par Toulouse, Nice et Lille où il a été champion de France, s'est blessé samedi à la 32e minute du match de la 31e journée de Ligue Dijon-Marseille (1-3). Dans des propos rapportés par RMC, Frederic Guerra, l'agent de Balmont, a assuré "qu'il ne souhaitait pas arrêter sa carrière là-dessus".