VIDEO - Arsenal, Arteta sur Lacazette : "On a besoin des grands joueurs dans les moments difficiles"

PREMIER LEAGUE - Arsenal s'est imposé 1-0 contre Brighton, grâce à un but d'Alexandre Lacazette, 21 secondes après son entrée en jeu. Mikel Arteta a félicité son joueur et parlé de l'importance des joueurs plus agés dans l'effectif.

