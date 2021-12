Football

VIDEO - City se retire, Paris et le Barça accélèrent : pour Haaland, les manœuvres ont commencé

MERCATO BUZZ - Le Norvégien Erling Haaland continue d'agiter le monde du mercato. Le jeu de dupe commence entre l'agent du joueur et ses prétendents et le PSG ne s'en sort pas trop mal. En Italie, la Juve prépare un mercato XXL et le Barça pourrait se tourner vers un de ses anciens joueurs. Voici le menu du Mercato Buzz du jour.

00:03:00, il y a 14 minutes