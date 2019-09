Le Buzz

Une statue pour Evgeni Chernov ! Ce défenseur russe a plus que fait son boulot, samedi à la fin du choc entre le Lokomotiv Moscou et le FK Rostov, en permettant au deuxième club nommé de conserver son but d'avance et donc de s'imposer (1-2) dans la rencontre phare de la 8e journée de la Premier League locale.

Le joueur âgé de 26 ans y a mis les formes avec un double sauvetage de choix. Si sa première intervention est sympathique après une sortie ratée de son gardien, la deuxième est carrément exceptionnelle avec un plongeon qui donne lieu à un magnifique contre du dos. On vous laisse apprécier :