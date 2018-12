VIDEO - Mexique : insulté, Diego Maradona a pété les plombs

Le Buzz

Il s'était d'abord muré dans le silence, immobile sur son siège. Puis il a explosé. Diego Maradona a connu une soirée mouvementée, dimanche à San Luis Potosi, où son équipe, les Dorados de Sinaloa, ont perdu la finale retour de la deuxième division mexicaine. Vainqueurs à l'aller (1-0), les Dorados se sont inclinés en prolongation au retour (4-2) après avoir mené 2-1.

Jusque ici, le sport était à l'honneur. Il n'en a plus trop été question dans l'après-match. Moquée par les supporters locaux, la légende vivante du football a répondu aux provocations dans un torrent d'insultes. On vous épargnera la traduction, mais il y est question de mamans et d'orientation sexuelle.

Puis "El Pibe de Oro", furieux et retenu par ses adjoints, a même tenté de donner un coup en passant devant une horde de fans de San Luis. Diego, définitivement libre dans sa tête.