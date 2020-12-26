Football
Coup de tête : "Annaud disait que c'est un grand 'petit film' mais c'est juste un grand film"
QUI C’EST LE PLUS FORT ? – DÉBAT ORIGINAL CETTE SEMAINE AUTOUR DES MEILLEURS FILMS DE SPORT. POUR NOTRE JOURNALISTE BERTRAND MILLIARD, QUAND ON PARLE DE FOOT, C’EST LE FILM "COUP DE TÊTE" DE JEAN-JACQUES ANNAUD QUI REMPORTE LA PALME. UN FILM SUR LE POUVOIR DE L’ARGENT, LE RAPPORT AVEC LA FOULE, OÙ LA RÉALITÉ RATTRAPE MÊME UN PEU LA FICTION… RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE L'EMISSION EN PODCAST.
00:06:55, 378 vues, 26/12/2020 à 14:41