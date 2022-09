On savait que Zlatan Ibrahimovic figurerait au casting d', on sait désormais concrètement à quoi va ressembler l'attaquant suédois de l'AC Milan dans le rôle d'Antivirus. Et pour cause, la première bande-annonce du film réalisé par Guillaume Canet a été dévoilée dimanche 25 septembre et le Scandinave y est clairement visible. On vous laisse découvrir tout cela en attendant la sortie du long-métrage, prévue le 1er février 2023...