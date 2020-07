FOOTBALL - Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé mardi la condamnation de l'ancien président de la Fédération afghane de football (AFF) Keramuddin Karim, suspendu à vie de toute activité liée au football pour des violences sexuelles "choquantes".

Keramuddin Karim avait été reconnu coupable d'avoir agressé plusieurs joueuses afghanes et condamné par la FIFA à la sanction la plus sévère : une suspension à vie de toute activité liée au football et une amende d'un million de dollars. Le TAS a souligné qu'à la différence des multiples affaires de corruption qui mettent à mal l'intégrité du football, Karim avait "violé les droits humains basiques et causé des dégâts psychologiques et physiques à de jeunes joueuses, portant atteinte à leur intégrité".

"Avec ses actes choquants, il n'a pas simplement détruit leurs carrières, mais aussi sévèrement nui à leurs vies", continue le TAS dans un communiqué. En confirmant la décision de la FIFA, le TAS a confirmé l'importance de sa politique de "tolérance zéro contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles à tous les niveaux du football".

Après les plaintes de cinq joueuses afghanes, Karim avait fait l'objet d'une enquête, ayant conclu qu'il avait "abusé de sa position et sexuellement abusé de joueuses" entre 2013 et 2018, en "violation avec le code d'éthique de la FIFA". Karim avait par le passé qualifié les accusations d'être "sans preuve" et de faire partie d'une "conspiration".

