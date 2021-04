C'est un acteur du football de plus qui s'exprime au sujet de la Super Ligue, mais ce n'est peut-être pas celui qu'il faut prendre le plus au sérieux. Adil Rami, champion du monde 2018 avec les Bleus sans avoir joué, et actuellement sous contrat avec Boavista au Portugal, s'est fendu d'un tweet à l'attention du président du Real Madrid Florentino Perez.

Football Super Ligue : Infantino fustige les dissidents qui "devront subir les conséquences" IL Y A UNE HEURE

"Florentino Pérez, vous croyez que j'ai que ça à faire de jouer l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022 ?", peut-on lire dans le message du défenseur de 35 ans. La référence est bien entendu faite aux possibles interdictions des joueurs évoluant en Super Ligue de participer aux rencontres de leurs équipes nationales. Suivis des hashtags plus sérieux #SuperLeagueOut et #NoSuperLeague, le message du facétieux Adil Rami est à prendre avec humour, comme souvent avec lui.

Ligue des champions L'UEFA ou la Super Ligue : pourquoi le PSG est dans une position si délicate IL Y A 13 HEURES