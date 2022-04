Jugé pour blanchiment d'argent, l'ancien joueur du FC Lorient, Walid Mesloub, mis en cause pour avoir échangé des voitures de luxe, a reconnu les faits tout en affirmant n'avoir "pas vu le mal", au premier jour de son procès à Lorient. "J'étais négligeant, il gagnait très bien sa vie, je n'ai pas vu le mal": le ton posé, Walid Mesloub s'est expliqué devant le tribunal correctionnel de Lorient où il est jugé depuis lundi dans le seul volet blanchiment d'une affaire de trafic de stupéfiants. Le jugement est attendu mardi.

Devant le tribunal, l'ancien joueur du FCL aujourd'hui entraîneur adjoint en réserve au RC Lens, a reconnu des négociations et des achats de véhicules de luxe, entre 2018 et 2020, avec un homme présenté comme la tête d'un réseau de ce trafic présumé de cocaïne. "Il m'a reconnu, on a sympathisé. Nous partagions la même passion pour les voitures et il m'a dit qu'il en vendait, ainsi que de belles villas en Thaïlande", a dit Mesloub.

Ad

Mesloub (Lorient) face à Evian Crédit: AFP

Serie A Fin de série et mauvaise affaire : l'AC Milan bute sur Bologne IL Y A UNE HEURE

"On échangé une Audi contre une BMW, une Lamborghini Huracan et une Mercédès AMG" a expliqué l'ex-footballeur affirmant qu'une voiture avait été immatriculée par cet homme "à (son) insu". "Il a profité de ma notoriété, j'ai peut-être été trop naïf, trop gentil", a concédé Mesloub devant la présidente du tribunal. L'ex-joueur du FCL a dit avoir toujours refusé les échanges d'espèces de main à la main. "Il n'apparaît pas que vous ayez fait des profits de manière flagrante", a relevé pour sa part la magistrate.

Mis en examen en avril 2021, Walid Mesloub comparaît aux côtés de trois autres prévenus dans le volet blanchiment de l'affaire, un artisan varois de 29 ans, un restaurateur parisien de 28 ans, et la compagne de la tête du réseau présumé, âgée de 26 ans. Tous trois sont soupçonnés d'avoir facilité l'achat, l'échange ou la revente de voitures, des transactions qui pouvaient atteindre 40.000 euros pour le compte du "Chinois", principal mis en cause. Soupçonné de s'être servi des comptes des prévenus pour ces transactions, cet homme sera jugé les 31 mai et 1er juin.

Né en région parisienne, Walid Mesloub a fait ses débuts professionnels au Havre en 2010, avant de rejoindre Lorient en 2014 puis Lens en 2018. Il compte sept sélections en équipe d'Algérie, essentiellement en 2015-2016. En janvier 2020, il avait tenté l'aventure au Qatar, mais en était revenu en septembre.

Premier League Surclassé, Arsenal grille son joker pour la 4e place IL Y A UNE HEURE