Warnock sur le paiement du transfert de Sala : "Je suis sûr que Cardiff va s’en occuper"

Selon l’entraîneur de Cardiff, Nantes va bien recevoir du club gallois un premier versement dans le cadre du transfert d’Emiliano Sala. "Je suis sûr que le club s'en occupera dans les prochains jours, car il a demandé une prolongation (pour le premier versement, ndlr) et je pense que Nantes a accepté", a déclaré Warnock en conférence de presse.

"A la réflexion, je pense que des choses qui ont perturbé tout le monde ont été faites et elles n'auraient pas dû", a ajouté le technicien, refusant d'entrer dans les détails.

Un mois après la disparition d'Emiliano Sala dans le crash de son avion, Cardiff City n'a toujours pas effectué le premier des trois versements, pour un total de 17 millions d'euros, pour régler le transfert du joueur décédé.

Délai jusqu’au 27 février

Selon la BBC Wales, les deux clubs se sont mis d'accord pour étendre d'une semaine, jusqu'au 27 février, le délai pour le premier versement.

Selon le Telegraph jeudi, le contrat signé par Sala n'avait pas été enregistré auprès de la Premier League au moment du crash. Une première mouture de l'accord avait été rejetée et renvoyée au club, la Premier League demandant une nouvelle version amendée et signée par le club et le joueur.

Toujours selon le quotidien, Cardiff City prévoirait d'utiliser la non validation du contrat pour appuyer la notion que le joueur n'était pas encore leur employé au moment de l'accident. Warnock a refusé de commenter les informations du Telegraph.