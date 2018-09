William Gomis, ancien joueur de l'ASSE, tué par balles à 19 ans

Un véritable drame. Dans la nuit de dimanche à lundi, William Gomis, jeune défenseur de 19 ans et qui a porté le maillot de l'ASSE pendant cinq années, est décédé. Un autre jeune homme de 14 ans a trouvé le mort. Les faits se sont déroulés à La Seyne-sur-Mer, le quartier d'origine du joueur. Selon Le Progrès, les forces de l'ordres ont retrouvé 24 douilles de kalachnikov sur place.

Arrivé à quinze ans à l'ASSE, Gomis y a effectué cinq années de formation. Aspirant puis stagiaire, le défenseur avait décidé de ne pas poursuivre l'aventure en Vert. "L'AS Saint-Étienne a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès tragique de William Gomis, survenu la nuit dernière", a de son côté communiqué l'ASSE après la terrible nouvelle.

"Dirigeants, entraîneurs, joueurs et salariés du club sont profondément affectés par la disparition brutale de William et présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille", écrit le club du Forez, très affecté.