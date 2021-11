Corinne Diacre, face au Kazakhstan, une équipe que vous avez l'habitude de battre largement, quels enseignements espérez-vous obtenir ?

Corinne Diacre. : "L'objectif est identique au mois passé : aller chercher les trois points. On va travailler sur la manière aussi. On a travaillé un petit peu différemment cette semaine, on a continué à travailler nos animations offensives. On essaye d'insister sur des détails, on sait très bien que le haut-niveau se joue là-dessus. On essaye d'avoir des discussions avec les joueuses sur des choses que l'on ne peut pas forcément travailler sur le terrain. Il y a toujours beaucoup de sérieux et d'envie sur les séances proposées. On commence à trouver des choses qui se répètent, pour moi c'est intéressant. Et également des choses nouvelles. Surtout, aujourd'hui, j'ai 23 joueuses qui se battent pour démarrer le match mais dans un bon état d'esprit. Pour moi, entraîneure, ce sont de bons problèmes."

Cela signifie-t-il que vous n'avez pas forcément une équipe type qui se dégage ?

C.D. : "Je pense que si je mettais toujours le même onze qui démarre, je ferais quelques déçues. L'idée est de pouvoir compter sur un groupe. Des joueuses démarrent, d'autres entrent. C'est valable à un instant T. Cela peut être différent à un autre moment, sur un autre match. Ce dont j'ai besoin c'est de voir des joueuses qui ont envie, et c'est le cas. Avec tout ce qu'on a fait cette semaine, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui de vous dire précisément quel onze je vais aligner demain. Avec les entraînements qu'on a fait cette semaine, si je pouvais aligner les 23, je le ferais."

On fait attention surtout à ce que Griedge Mbock ne rechute pas

Griedge Mbock fait son retour après vingt mois d'absence et une grave blessure à un tendon d'Achille. Est-elle capable de disputer une rencontre internationale en intégralité ?

C.D. : "Dire qu'elle est capable de faire 90 minutes aujourd'hui au niveau international, je ne le sais pas. C'est en faisant les choses qu'on le saura, peut-être. Griedge est en tout cas dans un très bon état d'esprit. C'était un de ses objectifs de retrouver l'équipe de France, c'est chose faite, même si ça n'a pas été aussi tôt qu'elle l'aurait souhaité. Elle a été telle qu'on la connait durant les séances d'entraînement. Sa condition physique n'est pas optimale, mais elle le sait et nous aussi. On fait attention surtout à ce qu'elle ne rechute pas. Quand on a été hors des terrains aussi longtemps, il faut faire attention."

