Comment expliquez-vous ce début de match poussif?

Corinne Diacre : Il y a eu des approximations techniques, notamment dans la dernière passe, dans la finition également. On s'est malgré tout créé les occasions, si on marque en premier il n'y a rien à dire. Mais on ne l'a pas fait une fois, deux fois, trois fois, et cette équipe-là procède très bien par contres, en se projetant très vite vers l'avant, avec de très bonnes joueuses offensives. On a su réagir malgré tout et on a su l'emporter dans la difficulté. (...) On savait que la Slovénie était sérieuse, avec des atouts offensifs, et elles ont montré beaucoup de coeur sur l'aspect défensif. On a su trouver les ressources, on a fait le dos rond à un moment donné et on a réussi à aller chercher cette victoire importante.

Après l'égalisation des Slovènes à 2-2 à la 88e minute, que vous dites-vous?

C.D. : Je me dis qu'il reste encore quatre minutes d'arrêt de jeu. J'ai hésité à faire un dernier changement mais quand j'ai vu l'attitude des filles... Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on récupère le ballon comme ça, qu'elles vont vite vers le rond central pour faire l'engagement. Je pense qu'il n'y a pas penalty contre nous, et que le penalty pour nous est simplement une compensation, c'est ce qu'a dit l'arbitre à mes joueuses.

Marie Antoniette Katoto (France) face à la Slovénie Crédit: Getty Images

Allez-vous insister auprès de vos joueuses sur les ressources mentales affichées ce soir ?

C.D. : Elles savent que j'ai confiance. Ca valide aussi la bonne ambiance de la semaine. On a un objectif commun. Avant il y avait peut-être moi d'un côté, les joueuses de l'autre, aujourd'hui on avance ensemble dans la même direction. Très sincèrement, ce qu'elles sont allées chercher dans les arrêts de jeu, ça valide quelque chose. J'aurais préféré qu'on se mette à l'abri plus tôt, qu'on concrétise nos actions, mais on ne mettra pas toujours les buts comme on veut. Il nous faut de la justesse, de l'efficacité. Ce soir on ne l'a pas eu mais on a su aller chercher ces trois points précieux dans la course à la qualification pour la Coupe du monde. Gagner dans le dur, c'est bien aussi.

