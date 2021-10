Corinne Diacre, vous aviez demandé aux joueuses de bien démarrer la rencontre, c'était essentiel ?

Corinne Diacre. : "Oui, on l'a vu, car la seconde période a été de moins bonne qualité. C'était important de bien démarrer et on a fait le travail avant la mi-temps. On avait changé ce qui n'avait pas marché la dernière fois (victoire poussive 3-0 en 2019), on ne peut pas refaire deux fois les mêmes erreurs. On a démarré fort, on a marqué, et en seconde période ce n'est jamais facile de maintenir la dynamique, même si on est restées sérieuses. On a manqué de justesse dans la dernière passe, dans la finition, mais on ne peut pas tout réussir non plus."

Ad

Women's World Cup Qualification UEFA Nouveau score fleuve : Les Bleues écrasent le Kazakhstan IL Y A 2 HEURES

Que retenez-vous de ce rassemblement ?

C.D. : "Surtout les six points. On est à douze, c'était l'un des objectifs. On travaille des choses. On avait forcément mis l'accent sur l'animation offensive au vu des défenses adverses, ce sera autre chose au prochain rassemblement. On reste en tête de notre groupe devant le pays de Galles. On ne peut pas penser qu'au pays de Galles (reçu le 31 novembre à Guingamp), car si on bat le pays de Galles et qu'on fait un faux-pas contre le Kazakhstan (le 26 novembre à Vannes) ou contre la Slovénie au match retour, ça ne servira à rien. Il faut prendre les choses comme elles viennent."

Lewandowski, Messi, Benzema... Nos favoris pour le Ballon d'Or

Melvine Malard qui marque ses deux premiers buts, est-ce une reconnaissance de son apport ?

C.D. : "Exactement. Melvine est une jeune joueuse qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets avec nous. Elle est performante en club et au quotidien, elle montre beaucoup de choses. Elle montre beaucoup d'envie, c'est vraiment un exemple pour nos jeunes. Il faut vraiment qu'elles suivent cet exemple-là, car Melvine est quelqu'un de très consciencieux, et je suis contente pour elle car elle est enfin récompensée de ses efforts. Maintenant que son compteur buts est ouvert, elle va pouvoir franchir une étape et aller chercher d'autres objectifs."

Women's World Cup Qualification UEFA 11-0 : Les Bleues cartonnent l'Estonie 22/10/2021 À 21:02